CH341SER.ZIP
|适用范围
|版本
|上传时间
|资料大小
|CH340G，CH340T，CH340C，CH340N, CH340K, CH340E，CH340B，CH341A，CH341F, CH341T，CH341B，CH341C，CH341U
|3.8
|2023-03-16
|553KB
|USB转串口Windows驱动和DLL库，支持CH340和CH341，内含非标准波特率的设置等使用说明，支持USB转UART的3线和9线SERIAL串口。支持32/64位Windows 11/10/8.1/8/7/VISTA/XP，SERVER 2022/2019/2016/2012/2008/2003，2000/ME/98，通过微软数字签名认证，方便产品应用软件打包集成。
|下载
相关资料
|资料名称
|资料简介
|CH341SER.EXE
|USB转串口Windows一键式安装驱动程序，支持CH340和CH341，支持32/64位Windows 11/10/8.1/8/7/VISTA/XP，SERVER 2022/2019/2016/2012/2008/2003，2000/ME/98，通过微软数字签名认证，支持USB转UART的3线和9线SERIAL串口等，用于随产品发行到最终用户。
|CH341SER_LINUX.ZIP
|USB转串口LINUX驱动程序，支持CH340和CH341，支持32/64位系统。
|CH341SER_MAC.ZIP
|USB转串口macOS厂商驱动程序，支持CH340/CH341/CH342/CH343/CH344/CH347/CH9101/CH9102/CH9103/CH9143，支持OS X 10.9~10.15，OS X 11（Big Sur）及以上，内有安装指导文档。
|CH341DS1.PDF
|CH341技术手册，USB总线转接芯片，接口丰富，平台驱动齐全，用于USB转串口/USB转并口/USB转打印口/USB转I2C两线串口。该手册是有关USB转异步串口和USB转打印口的说明。
|CH340DS1.PDF
|CH340技术手册，USB总线转接芯片，用于USB转串口，打印口，IrDA红外等，内置晶振，平台驱动齐全，芯片信息可自定义。该手册是有关USB转串口/USB红外适配器SIR的说明。
|CH341PCB.ZIP
|CH341的USB转串口的原理图和PCB，串口含DB9的RS232、TTL的UART等各种版本，打印口含DB36连接器、DB25插孔两种版本，USB转打印口的原理图请参考CH340PCB中的CH340S打印口，可以用于OEM产品制造商。
|CH340PCB.ZIP
|CH340系列芯片的原理图和PCB，包含USB转串口、USB转打印口，串口含DB9的RS232、低成本RS232、TTL串口等各种版本，打印口含DB36连接器、DB25插孔两种版本，可用于OEM产品制造商。
|CH341SER_ANDROID.ZIP
|USB转串口安卓免驱安装程序、库和例程，支持CH340/CH341/CH342/CH343/CH344/CH347/CH9101/CH9102/CH9103/CH9104/CH9143的，用于Android操作系统4.4及以上版本的USB Host模式，无需加载Android内核驱动，无需root权限操作。包含apk安装程序，lib库文件（Java Driver），App Demo例程(USB转UART Demo工程SDK)。